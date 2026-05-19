お笑いコンビ・カカロニの栗谷さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子誕生を報告しました。【写真】カカロニ・栗谷＆第1子のツーショット「この度第一子が誕生しました！」栗谷さんは「#大悟の芸人領収書ありがとうございました！そして改めて報告させてください！この度第一子が誕生しました！」と自身が出演した18日に放送されたバラエティー番組『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）への感謝とともに、待望の第