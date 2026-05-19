Image: THANKO お手軽にパワフル電動噴射。やっとスギ／ヒノキ花粉のシーズンが終わり、黄砂の心配もなく過ごしやすい時期になりました。だけどベランダとか軒下とか、掃除の頻度が低く雨も降り込まない場所はまだ残りカスが溜まっているのでは…？ 電動でガンコな汚れを落とそうサンコーの「コードレス高圧ちょい洗浄機」は、USB-C充電式でペットボトルを水タンクとして使える高圧洗浄機。