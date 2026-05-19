ニューヨーク発のファッションブランド「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」は、5月22日（金）から、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とコラボレーションしたコレクションを、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。【写真】ボート型の「トートバッグ」もかわいい！コレクション一覧■シンプルながらも特別感のあるデザイン今回発売されるのは、人気モデルをベースに機能性と使いやすさを活かし、