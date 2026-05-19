現地５月18日に開催されたプレミアリーグの第37節で首位のアーセナルは、降格が決まっているバーンリーとホームで対戦。37分にカイ・ハバーツが得点し、１−０で勝利した。22年ぶりのリーグ制覇に大きく近づいたなか、議論となっているのが、ハバーツによるレスレー・ウゴチュクへのタックルだ。問題のシーンは67分に起こった。ルーズボールを拾い、攻撃に転じようとしたバーンリーのウゴチュクに対し、ハバーツは後ろからス