百年構想リーグの開幕前に負傷。右ハムストリングス肉離れと診断された横浜FCの“クバ”ことGKヤクブ・スウォビィクは、今もまだ戦列に戻れていない。ただ、トレーニングにはすでに復帰しており、精力的にフルメニューをこなす。ダイナミックなセービングでシュートストップ。わずかに届かず、止められなければ「オー、ノー！」と悔しがる。練習後にはパントキックの感触を確かめる姿も。状態は良さそうだ。「数週間前に戻って