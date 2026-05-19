競技の枠を越えた珍しい２ショットが話題だ。J２いわきFCの公式Xが５月18日、「読売ジャイアンツ阿部慎之助監督が、中央大学の後輩である田村監督を激励するために来社されました」と報告。阿部監督がいわきの、田村雄三監督が巨人のユニホームを着た写真を公開した。阿部監督は1979年３月生まれ、田村監督は1982年12月生まれで、前者が４学年先輩だ。中央大学のOB同士で貴重な交流をしたようだ。 この様子を見たファ