大阪国際文化芸術プロジェクト『第七回大阪落語祭』が、今年9月18日〜23日の6日間、国立文楽劇場（大阪市中央区）で開催されることが決まった。【写真多数】すごいメンツ…『第七回大阪落語際』に出演する東西の落語家たち「上方落語」は、発祥から300年の歴史を有し、大阪の文化芸術を代表する伝統芸能のひとつ。『大阪落語祭』では、大阪・関西万博開催を契機に高まった大阪への関心を引き継ぎ、上方落語の魅力を大阪から全