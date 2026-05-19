奈良市の唐招提寺で行われた伝統行事「うちわまき」＝19日午後奈良市の唐招提寺で19日、伝統行事の「うちわまき」で知られる「梵網会」が開かれた。青空の下、国宝の鼓楼からハート形のうちわが宙に投げられると、集まった参拝客らは歓声を上げながら手を伸ばして受け取った。午後3時、「ボーン」という鐘の音を合図に僧侶2人が2階からうちわ300本を次々と地上にまいた。うちわは宝扇と呼ばれ、僧侶や職員による手作り。厄よけ