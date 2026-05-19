【北京＝吉永亜希子】英紙フィナンシャル・タイムズ（電子版）は１９日、中国の習近平（シージンピン）国家主席が１４〜１５日に北京で行われた米中首脳会談で、トランプ大統領に「プーチン露大統領は、ウクライナ侵略を後悔するかもしれない」と語ったと報じた。首脳会談に詳しい米国側の複数の人物の話として伝えた。ウクライナ情勢を含む幅広いテーマについて協議中の発言だったという。同紙は、プーチン氏の決定に関する習