映画俳優のジャン・レノが、3人目となる現在の妻とテレビ初共演。離婚した前妻や子どもたちとの関係にも言及した。【映像】23歳差、美人モデル妻のゾフィアさんジャン・レノは、5月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。現在、自身の半生を語る一人舞台『らくだ』で来日中のジャン・レノは、妻でモデルのゾフィア・モレノさんとテレビで初共演を果たした。3度の結婚を経験し、それぞれの妻との間に2人ずつ、47