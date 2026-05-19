歌手森高千里（56）が19日、TOKYOFM「THE TRAD」（月〜木曜午後3時）にゲスト出演。MCの稲垣吾郎（52）から真面目な一面を語られた。森高は音楽活動について「20代のときも結構ライブやってたんですけど、20代のときは必死にやっていて、こなさないといけないという感じだったんですけど、今は楽しみながらライブをやれているので、めちゃくちゃ楽しい」と現在の活動のモチベーションを語った。稲垣は歌番組で共演した森高について