◆パ・リーグ日本ハム―楽天（１９日・エスコンフィールド）楽天は１９日、日本ハム戦のスタメンを発表した。ブレイク中の平良竜哉内野手が「６番・三塁」でスタメン出場。１７日のソフトバンク戦（楽天モバイル最強）でチームトップとなる５号を放った男に注目が集まる。先発は荘司康誠投手。初の開幕投手を務めた今季は７試合に先発して４勝３敗、防御率２・９３をマークしている。日本ハム戦で５勝目を挙げればリーグト