◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）ソフトバンクからトレードで電撃加入した尾形崇斗投手（２７）が１９日、１軍練習に“３日間限定”で合流した。相川監督は今回の措置について「チームになじんでもらうためにね。先発調整だとなかなか（１軍で）一緒にいられないから」と説明した。移籍後初登板となった１６日の２軍戦（対ヤクルト）では５回２安打無失点７奪三振と好投。この３日間は１軍で