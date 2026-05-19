オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、２０日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。６回２失点で１敗目を喫した１０日の日本ハム戦（同）から、中９日で今季初のホークス戦。「強いチームで、いい打者がたくさんそろっている印象。自分の全てのいい投球が出せるように頑張りたい」と、昨季のパ王者を意識した。先発陣では山下が米国で右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術を受け、すでに渡