◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）６連勝中の巨人は１９日、福島・いわき市のヨークいわきスタジアムでヤクルト戦に臨む。チームは前日１８日にいわきに移動。１４日からのＤｅＮＡ３連戦（東京Ｄ）で３連投し、先週全５試合に登板した守護神のライデル・マルティネス投手は疲労を考慮して今回の１試合のみの遠征には同行せず、Ｇ球場で他の先発投手と残留練習。次戦の２１日のヤクルト戦（神宮）に向け