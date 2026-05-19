【新華社ウルムチ5月19日】中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市の新疆国際コンベンション・エキシビションセンターで15〜17日、人工智能（AI）の代表的な活用事例を紹介する展示会が開催された。産業機器のスマート運用・保守、綿花畑や果樹園のスマート栽培、医療・教育の利便性向上など、160以上の事例が一堂に展示され、あらゆる産業におけるAI活用の最新成果を広く一般の人々に紹介した。展示会は中国科学技術協会と新疆ウ