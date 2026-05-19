吉川友梨さんの情報提供を求める大阪府警の捜査員＝19日午後、大阪府熊取町大阪府熊取町で2003年5月、当時小学4年の吉川友梨さん（32）が行方不明になってから20日で23年となるのを前に、大阪府警は19日、現場付近の道路で足取りが途絶えた時間帯に検問を実施した。捜査員らは「不審車両など、わずかな情報でも思い出したら連絡して」と呼びかけた。午後2時半から約1時間、捜査員らが車やバイクなど約60台を止め、顔写真入りの