田中角栄元首相の墓参りをした中道改革連合の小沢一郎元衆院議員＝19日午後、新潟県柏崎市中道改革連合の小沢一郎元衆院議員は19日、新潟県柏崎市を訪れ、政治の師とした田中角栄元首相の墓参りをした。記者団に「ひたすら後を追ってきた。人間的にも非常に良いおやじだった。忘れられない生涯の先生だ」としのんだ。自身の今後については「初心忘るべからずだ。先輩の教えを思い起こしながら頑張りたい」と述べた。小沢氏は自