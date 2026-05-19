韓国を訪れている高市首相は、首脳会談を終え、李在明大統領との共同記者発表に臨みました。両首脳は、中東情勢の緊迫化を受け、両国間のサプライチェーン協力の拡大などで一致しました。韓国・李在明大統領「現在の国際情勢は嵐のように激しくなっています。これまで以上に友好国間の協力とコミュニケーションが必要な時だと思います」高市首相「良好な日韓関係の基調を着実に発展させ、両国がインド・太平洋地域の安定化の要とし