◇MLB パドレス1-0ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)山本由伸投手が初回の被弾について悔しさを語りました。初回にミゲル・アンドゥハー選手にソロホームランを被弾した山本投手。しかしその後2回4回6回と三者凡退に抑える好投を続けます。7回107球を投げ、3安打(1本塁打ふくむ)、8奪三振、2四球、失点は初回のホームランのみでした。しかし打線の援護はもらえず山本投手に4敗目がつきました。試合後、山本投手は「初回、