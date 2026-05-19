カーボベルデサッカー連盟は18日、北中米ワールドカップに臨むカーボベルデ代表メンバー26人を発表した。昨年8月に前十字靭帯断裂の重傷を負って長期離脱を強いられ、今月17日のラ・リーガ前節で復帰を果たしたばかりのDFローガン・コスタ(ビジャレアル)が滑り込みで選出された。カーボベルデ代表はカメルーンやリビアと同組だったアフリカ予選D組を首位で突破し、W杯初出場。15日の大会初戦でスペインと戦った後、21日にウル