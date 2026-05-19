マイゴルは5月1日に、同社が展開する定額制インドアシミュレーションゴルフ練習場「マイゴル」の新店舗として、「マイゴル小山店」（栃木県小山市）が、グランドオープンした。●初心者から上級者まで幅広く楽しめる「マイゴル小山店」は、定額制で24時間使い放題なので、初心者に重要な「ボールに当たる感覚」や「クラブの振り方」に慣れる練習量の確保に適したインドアシミュレーションゴルフ練習場。無料のレンタルクラブを