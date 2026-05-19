読売テレビの澤口実歩アナウンサー（30）が19日、自身のインスタグラムを更新。あすから産休に入ることを報告した。【写真】花束を抱え…第1子妊娠中の澤口実歩アナ、近況ショット投稿で「産休に入ります」と報告し、「心身ともにパワーアップして復職することを目標に」「一日一日を大切に過ごしていきます」と伝えた。また、「今日は産休前、最後の出勤日でした 街の新緑の景色も相まってより空気が新鮮に感じられた朝」「