写真家で映画監督の蜷川実花さん（53）が19日、自身のインスタグラムを更新。元女優でキルト作家の母・宏子さん（旧芸名・真山知子）と京都を訪れたことを伝えた。実花さんは「母を連れて北野天満宮へ公演中の花宵の大茶会 を見に行ってきました」と報告。「残り数日5／24までなのですが、連日ソールドアウトで評判も良く、なんとか母に見せたく行ってきました（85歳なの）」と伝えた。そして「楽しかったようで何より」と母