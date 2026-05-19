映画『アリスのままで』でアカデミー賞主演女優賞を受賞したほか、カンヌ、ヴェネチア、ベルリンと世界三大映画祭でも女優賞を獲得したジュリアン・ムーアが、世界各地で紛争が相次ぐ現状を受け、爆発や銃撃戦の描写がある映画には出演したくないと語った。【フォト特集】松たか子ら登場＜第79回カンヌ国際映画祭＞セレブたちの華麗な装いをチェックMailOnlineによると、現地時間5月16日、第79回カンヌ国際映画祭で「ウーマン