サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」をハリウッドで初めて映画化する長編アニメーション作品の監督に、『モアナと伝説の海2』のデイブ・デリック・ジュニアと、アニメーションシリーズ『怪奇ゾーン グラビティフォールズ』や映画『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』で知られるジョン・アオシマが起用された。【写真】“ハローキティ”ブラを披露したデュア・リパ“キティちゃん”の愛称で知られるハローキティは、1974年に