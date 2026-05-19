新潟大賞典で１２番人気２着のバレエマスター（牡７歳、栗東・梅田智之厩舎、父スピルバーグ）はジューンＳ（６月１３日、東京・芝１８００メートル）を視野に入れる。新潟大賞典７着のセキトバイーストは、連覇がかかる府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京・芝１８００メートル）に向かう。天皇賞・春４着のアクアヴァーナルは、１戦叩いてからエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都・芝２２００メートル）を目指すプ