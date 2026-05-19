◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）先発メンバーが発表され、中日は１番・中堅の大島洋平外野手と７番・三塁の高橋周平内野手が３試合ぶりにスタメンに名を連ねた。先発の金丸夢斗投手は、阪神と通算３度の対戦で２勝０敗。白星を逃した試合もチームを勝利に導いている。中日のスタメンは以下１（中）大島２（右）板山３（遊）村松４（左）細川５（一）ボスラー６（捕）石伊７（三）高橋周８（二）田中９（投）