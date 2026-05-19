◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・いわき）巨人は１９日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。吉川尚輝内野手が「２番・二塁」で２戦ぶりに先発出場する。浦田俊輔内野手は「８番・三塁」に入った。戸郷翔征投手が今季初勝利を目指して先発し、大城卓三捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）平山２（二）吉川３（遊）泉口４（一）ダルベック５（捕）大城６（左）キャベッジ７