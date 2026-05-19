韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月18日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、大リーグで成功するカギは、大谷翔平選手（31）にあるとした。「大谷のすべてが成功の教科書」韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズに所属していたキムは、24年オフにポスティングシステムを利用してドジャースに入団した。大リーグ挑戦にあたり、大谷と同じ代理人