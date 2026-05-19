◆パ・リーグ西武―ロッテ（１９日・前橋）西武の菅井信也投手が２０日のロッテ戦（大宮）で今季３勝目を懸けて先発する。前回登板となった１０日の楽天戦（ベルーナ）では５回を投げ３安打１失点で２勝目を挙げていた。チームは１９日の試合前の時点では首位。チームは５月、５カード全て勝ち越しと好調だが「あんまり考えすぎないというか自分のやるべきことをしっかりやって。バッターに向かって投げる気持ちだけを強く