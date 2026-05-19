俳優・映画監督のチャールズ・チャップリンがアドルフ・ヒトラーを風刺して作ったコメディ映画『独裁者』（1940）。今回の作品は、この映画に登場するチャップリン演じる独裁者ヒンケルに、美術家の森村泰昌（1951―）が扮したセルフポートレートです。実在の人物のパロディをさらに演じるという入れ子構造であること、そして森村が加えた細かなアレンジによって、一つの解釈に回収されない重層的な解釈・議論へと開かれた作品に