【新華社北京5月19日】中国人民解放軍海軍は19日、空母「遼寧」を中心とする空母艦隊を訓練のため西太平洋の関連海域に派遣した。訓練では、遠洋での戦術飛行や実弾射撃、支援・護衛、総合救援などの演習を行い、部隊の実戦的訓練水準の検証・向上を図る。海軍関係部門が明らかにした。今回の訓練は年間計画に基づく定例訓練で、任務遂行能力の継続的な向上を目的としており、関連する国際法と国際慣例に合致している。