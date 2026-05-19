◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-中日(19日、倉敷)阪神のスタメンが発表。ドラフト1位ルーキーの立石正広選手がプロ初の先発出場を果たします。2025年のドラフトで最多3球団競合の末、阪神に入団した22歳内野手がこの日「6番・レフト」でデビュー戦へ。ファームでは11試合出場で打率.286、2本塁打、8打点を記録し、19日に1軍初昇格しました。野手はそのほか直近17日の試合から2選手を入れ替え。岡城快生選手が「1番・センター」に、伏