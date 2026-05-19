北中米W杯を戦う日本代表26名が5月15日に発表された。文春オンラインは元日本代表・城彰二氏のインタビューを掲載し、守田英正の落選やベスト8突破のキーマンについて城氏の見解を報じた。【画像多数】ビキニ姿でノリノリな女性も…代表戦で輝く“美しすぎるサポーター”を写真で見る森保一監督©JMPA「守田は入ると思っていた」「キーマンは鎌田」城彰二が語ったW杯メンバー選考城氏はDF陣について渡辺剛・鈴木淳之介の