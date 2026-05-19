元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が19日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、酷暑対策について明かした。今年も暑い夏が予想され、気象庁は4月から、気温40度を超える日を「酷暑日」と呼ぶことに決めた。暑さ対策について聞かれた北斗は、「うちは田舎だというのもあるので、熱気を外に出すように、必ず窓を開けている。朝から開けて、熱気を外に出すようにしたり」と説明。熱がこもらない