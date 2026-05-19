歌手の森口博子（57）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。現在の至福の時間を明かした。この日はタレントの森脇健児と出演。森脇とは互いにブレイクを果たしたフジテレビ「夢がMORI MORI」（1992〜1995年）で共演していた。森口は昨年、歌手デビュー40周年を迎えた。「今会う人に“あの頃より今の方が元気だね”って（言われる）」と森口。「今の方が若い。エステも整形もせずにこ