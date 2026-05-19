猫を飼う人であれば、誰もが恐れる「慢性腎臓病」。だが、現実は「なりやすい」どころの話ではない。AIM医学研究所所長の宮粼徹氏は、静かだが確信に満ちた口調で「ほとんど全ての猫が慢性腎臓病になってしまう」と断言する。【動画を見る】「猫は15歳で死ぬ生き物じゃない」本当の寿命“30歳”を阻む、すべての猫に宿る「先天的バグ」の正体なぜ、多くの猫が同じ病気で命を落とすのか。答えは環境や食事ではなく、猫と