栃木県で女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件で、逮捕された夫婦が事前に凶器を準備し、実行役とされる少年側に渡したとみられることが捜査関係者への取材で新たにわかりました。記者「竹前容疑者がさくら署から出ていきます」顔を手で覆いながら車に乗り込む男。けさ、警察署から裁判所に移送された横浜市の無職・竹前海斗容疑者（28）です。妻の美結容疑者（25）も身柄を検察庁に送られまし