◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月19日倉敷）阪神は19日、中日戦のスタメンを発表し、ドラフト1位・立石正広内野手（22）が「6番・左翼」で先発出場する。立石はこの日、デビューの地となる倉敷マスカットスタジアムで試合前練習に参加。フリー打撃では36スイングでサク越え1本を披露した。3番から森下、佐藤輝、大山、立石とファンが待ち望んできたドラ1中軸カルテットが実現。中日のこちらも有望株で次代のエース候