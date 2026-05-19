米中首脳会談が行われると「これからは米中のG2時代になるので日本やEUは取り残される」と言う人が必ずいる。今回も日中協会会長の野田毅元自治相がTBSの取材に対し「（日本は）置いてけぼり食うようにやってるように見える。明らかに国力の差が歴然としてきた」と述べて日中関係の冷え込みに危機感を示した。だがG2時代というのは本当にやって来た（来る）のだろうか。中国はいずれ民主化される？G2という言葉が現実の政治として