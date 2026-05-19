東京・奥多摩町の山中で人の遺体が見つかりました。遺体は動物に荒らされた形跡があるということで、警視庁はクマによる被害の可能性も含め、遺体の状況を詳しく調べています。19日午後1時ごろ、東京・奥多摩町日原で性別不明の人の遺体が見つかりました。遺体は動物により荒らされた形跡があるということです。警視庁は遺体の身元の確認を急ぐとともに、クマによる被害の可能性も含め、遺体の状況を詳しく調べています。周辺では