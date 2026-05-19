お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）が18日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。自身の仕事の変化について語った。ブクロは仕事の方向性について「やはりまだまだ女性に対してちょっかいかける番組、下世話な話をする企画など、地上波でも少なくなってきた内容の仕事が多い。これは大変ありがたいが、よく呼んでもらっていた『クロナダル』と『森香澄の全部噓テレビ』