おととし10月、東京・品川区の路上で、酒に酔った当時20代の女性に性的な暴行を加えたとして警視庁に逮捕された男性（39）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。東京地検は「関係証拠の内容など、諸般の事情を考慮した」としています。