千葉県警市川署から送検される自称、米国籍の大学生の男＝19日午前人気のニホンザル「パンチ」がいるサル山に侵入したとして男2人が逮捕された事件を受け、千葉県の市川市動植物園は19日、サル山の撮影を全面禁止することも検討していると明らかにした。観覧規制エリアを拡大し、侵入防止ネットを設置するといった対策を既に実施した。パンチはオランウータンのぬいぐるみを母親代わりに抱いて過ごす姿で人気が出た。県警は、