リーグワンは5月19日、3つの個人賞が決定したと発表した。1部は、ベストキッカーに埼玉のSO山沢拓也（27）、ベストタックラーに神戸のナンバー8ティエナン・コストリー（25）、ベストラインブレイカーに東京ベイのWTB木田晴斗（27）と東京SGのWTBチェスリン・コルビ（32）が選ばれた。初受賞の山沢拓は、キック成功率が86・1％で、PGは16回のすべてを成功させた。コストリーも初受賞で、タックル数283回中245回を成功。成