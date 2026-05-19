〈「猫は15歳で死ぬ生き物じゃない」本当の寿命“30歳”を阻む、すべての猫に宿る「先天的バグ」の正体〉から続く猫の腎臓病治療薬の治験が成功し、今まさに薬事申請へと向かう宮粼徹氏。しかしその道のりには、あのパンデミックに阻まれ、研究が「あと10年はかかる」と覚悟した絶望的な瞬間があった。開発研究のための資金援助が完全に止まってしまった、あの時の話だ。（全2回の2回目／はじめから読む）【動画を見る】小