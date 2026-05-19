気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。長引く中東情勢の影響で多くの企業などから聞かれているのは、ナフサなどの供給が不足する不安です。一方でFNNの調査によりますと、中東情勢がもたらす生活への不安について、「どちらかといえば」も合わせて約8割の人が「不安に思う」と答えています。そこで、19日は「インク危機も在庫ある。ナフサ不足実際は？」について見ていきます。中東情勢の問題を受けて、特