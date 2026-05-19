元テレビ朝日社員の玉川徹氏は19日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。全国にあまたある駅弁の中で、自身は「一択」だとして、その駅弁名を明かした。番組では、日本の駅弁文化を伝承するため、さまざまな形の活動が行われている様子を伝えた。パリで駅弁の販売を始めた老舗メーカーや、全国で5駅だけ残っている駅弁の立ち売りが行われているJR折尾駅（北九州市）の駅弁販売員の密着取材などを通じ