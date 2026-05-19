日本車輌製造は、台湾高速鐵路（台湾高鐵）向けに製造した新型高速鉄道車両「N700ST」を初出荷した。今回出荷する車両は、日立製作所・東芝などで構成するHitachi Toshiba Supreme Consortium（HTSC）が2023年5月に台湾高鐵から受注した新型高速鉄道車両12編成144両の一部。JR東海の最新型新幹線車両「N700S」をベースとしており、日本車輌製造が製造を担当した。台湾高鐵向け高速鉄道車両は日立を通じて順次納入される予定。台湾